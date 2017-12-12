На Калужском шоссе построят 18 пешеходных переходов

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
На Калужском шоссе построят 18 надземных и подземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба Стройкомплекса. Об этом заявил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
"Благодаря переходам будет создано бессветофорное движение транспорта, а пешеходы получат безопасный проход к торговым и социальным объектам", – подчеркнул он.
По словам Бочкарева, на первом этапе реконструкции магистрали появились два надземных и пять подземных переходов. Пешеходные мосты построили в районах деревни Мамыри и садового товарищества "Лесные поляны". Три подземных перехода открыли в районе деревни Сосенки. Два из них обеспечивают переход через Калужское шоссе и боковые проезды. Еще два подземных перехода соорудили у жилого комплекса "Дубровка".
Для маломобильных людей надземные переходы оборудовали лифтами, а подземные – пандусами. Ступени обработали предупреждающим тактильным покрытием.
В рамках второго этапа реконструкции шоссе строят еще восемь надземных и три подземных перехода.
При реконструкции Калужского шоссе в столице построят 7,58 километра шумозащитных экранов. Сначала появится 11 шумозащитных экранов протяженностью около 2,22 километра. Их монтаж завершен более чем на 80 процентов. Сейчас работы идут в районе поселков Коммунарка, Газопровод, деревни Сосенки.
Участок шоссе до ЦКАД откроют для движения в III квартале 2018 года. Примерно к 14 декабря там откроется участок в 11,5 километра. Новая магистраль от МКАД до Троицка позволит проделать этот путь за 20 минут вместо трех часов.
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