Несколько улиц перекроют в центре Москве 13 и 14 октября в связи с карнавалом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Несколько улиц в центре столицы перекроют для проезда транспорта 13 и 14 октября. Ограничения связаны с проведением карнавала Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает информационный центр Транспортного комплекса Москвы.
Уточняется, что с 06:00 13 октября до 18:00 14 октября для транспорта закроют участок, включающий площадь Васильевский спуск, улицу Варварка от Старой до Красной площади, улицу Ильинка от Новой до Красной площади, а также Ипатьевский, Никольский и Рыбный переулки между Ильинкой и Варваркой.
Схема: Информационный центр ДТиРДТИ
Кроме того, с 06:00 до 18:00 14 октября ограничения будут действовать на Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, на Кремлевской набережной от Большого Москворецкого моста до Пречистенской набережной и на самой Пречистенской набережной. Нельзя будет проехать и по улице Ленивка и Соймоновскому проезду от Пречистенской набережной до Волхонки и воспоользоваться съездом с Большого Каменного моста в сторону Кремлевской набережной.
С 06:00 13 октября до 18:30 14 октября полностью перекроют Фрунзенскую набережную. А между 12:00 и 18:30 14 октября для водителей будут недоступны улица Тимура Фрунзе, 1-я, 2-я и 3-я Фрунзенская улицы от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта, а также Крымский проезд Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной и Новокрымский проезд от дома № 3 до Пречистенской набережной. Помимо этого, для проезда перекроют Турчанинов переулок от дома № 2 до Пречистенской набережной, Хилков переулок от дома № 1/2 до Пречистенской набережной, Коробейников переулок от Бутиковского переулка до Пречистенской набережной и 1-й Зачатьевский переулок от Курсового переулка до Пречистенской набережной. В список перекрытий на этот период также вошли: Курсовой переулок от дома № 5/3 до Соймоновского проезда и 3-й Обыденский переулок от 1-го Обыденского переулка до Соймоновского проезда.
Также сообщается, что с 06:00 до 19:30 14 октября для транспорта перекроют Лужнецкую набережную и улицу Лужники от Новодевичьей до Лужнецкой набережной, а с 12:00 до 19:30 – улицу Хамовничекий Вал.
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