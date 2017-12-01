Около 22 миллионов квадратных метров дорог отремонтировали в столице в 2017 году

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Около 22 миллионов квадратных метров дорожного покрытия обновили в столице 2017 году. Почти половина объема реализована рабочими ГБУ "Автомобильные дороги".

"Из них 1,3 миллионов квадратных метров – по программе городского благоустройства "Моя улица". Более 11 миллионов квадратных метров дорог отремонтировали подрядные организации. В этом году мы нанесли 2,7 миллиона квадратных метров дорожной разметки", – цитирует руководителя дорожного предприятия Александра Орешкина портал мэра и правительства Москвы. По его словам, покрытие, которое укладывают в столице, производят на 11 местных предприятиях.

Стали также известны планы по ремонту дорог в 2018 году. Орешкин рассказал, что будет продолжена обработка откосов на МКАД полиуретановым составом. Эта мера хорошо показала себя за предыдущий зимний сезон, ее опробовали на трех участках. "Откосы без потерь пережили зимние холода и весенний сход снега. Они не просели, щебень не размыло дождем и не выдуло ветром", – пояснил руководитель дорожного предприятия. На этот раз откосы обработают на 19 участках общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров.

Укрепление запланировано на пересечениях МКАД с Волоколамским, Киевским, Сколковским и Боровским шоссе, на транспортной развязке Осташковского шоссе с Волковским, на Митинской развязке и других участках.

Основные дорожные работы в столице уже завершились, сейчас в городе идет период озеленения. В ноябре на улицах высадили около трех тысяч деревьев. А в декабре планируется замена пяти тысяч насаждений, которые не прижились в городе после предыдущих посадок.