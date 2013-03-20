20 марта 2013, 23:37Общество
На улице Правды открылся мобильный пункт переливания крови
На улице Правды около дома №24 открылся мобильный пункт переливания крови под руководством Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.
Кровь можно сдать 21 марта с 10.00 до 13.00. Перед процедурой следует перекусить, кроме того, желающим сдать кровь необходимо взять с собой паспорт.
Выездная бригада отделения переливания крови НЦССХ им. А. Н. Бакулева осуществляет регулярные выезды в различные организации и фирмы Москвы и Московской области, начиная с 2009 года. В неделю проводятся от 1 до 3 выездов.