Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта 2013, 23:37

Общество

На улице Правды открылся мобильный пункт переливания крови

На улице Правды заработал мобильный пункт переливания крови

На улице Правды около дома №24 открылся мобильный пункт переливания крови под руководством Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

Кровь можно сдать 21 марта с 10.00 до 13.00. Перед процедурой следует перекусить, кроме того, желающим сдать кровь необходимо взять с собой паспорт.

Выездная бригада отделения переливания крови НЦССХ им. А. Н. Бакулева осуществляет регулярные выезды в различные организации и фирмы Москвы и Московской области, начиная с 2009 года. В неделю проводятся от 1 до 3 выездов.

донорские пункты

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика