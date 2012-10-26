Магазин Radiotehnica 3 ноября продаст виниловые пластинки со скидкой

Музыкальная комната Radiotehnica на дизайн-заводе Flacon устраивает День винила 3 ноября.

В этот день Radiotehnica делает скидку 20 процентов на весь ассортимент виниловых пластинок. Среди жанров музыки, записанной на этих пластинках - инди, рок, хип-хоп и электроника.

Кроме того, 3 ноября музыкальной комнате исполняется год. В честь этого Radiotehnica обещает гостям напитки, угощения и приятную музыку.

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