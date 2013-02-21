21 февраля 2013, 17:31Спорт
Российский теннисист дисквалифицирован за избиение партнера
Российский теннисист Владимир Осьминкин дисквалифицирован на год за избиение партнера по сборной Матвея Минина. Отцу теннисиста, также избивавшему Минина, пожизненно запретили присутствовать на теннисных соревнованиях.
Осьминкина исключили из состава сборной и запретили принимать участие в соревнованиях в течение года, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.
Также на год были дисквалифицированы сестра Осьминкина Ангелина и теннисист юношеской команды Никита Груничев, которые присутствовали при избиении Минина.
Инцидент, за который теннисисты получили дисквалификации, произошел 25 января текущего года на Универсиаде в Казани.
Между двумя игроками сборной возник конфликт. Осьминкин и его отец отправились в гостиничный номер Минина и избили теннисиста.
Отметим, что Осьминкин является лидером российского рейтинга среди юниоров.
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