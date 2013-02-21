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21 февраля 2013, 17:31

Спорт

Российский теннисист дисквалифицирован за избиение партнера

Российский теннисист Владимир Осьминкин дисквалифицирован на год за избиение партнера по сборной Матвея Минина. Отцу теннисиста, также избивавшему Минина, пожизненно запретили присутствовать на теннисных соревнованиях.

Осьминкина исключили из состава сборной и запретили принимать участие в соревнованиях в течение года, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Также на год были дисквалифицированы сестра Осьминкина Ангелина и теннисист юношеской команды Никита Груничев, которые присутствовали при избиении Минина.

Инцидент, за который теннисисты получили дисквалификации, произошел 25 января текущего года на Универсиаде в Казани.

Между двумя игроками сборной возник конфликт. Осьминкин и его отец отправились в гостиничный номер Минина и избили теннисиста.

Отметим, что Осьминкин является лидером российского рейтинга среди юниоров.

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