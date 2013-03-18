С 25 по 29 марта в рамках "Недели дошкольных театров" в детских садах Москвы покажут более 200 спектаклей. Юных зрителей ждут мюзиклы, цирковые представления, кукольные спектакли. Дети, их родители и педагоги смогут принять участие в постановках.

Продолжительность каждого мини-спектакля составляет не более 30 минут. Заявки на участие в проекте принимались до 25 февраля, отметили в пресс-службе столичного департамента образования.

В ближайшие дни ребята увидят постановку "Синяя птица" по мотивам пьесы Мориса Метерлинка, спектакль по сказке Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" и Волшебное путешествие Алладина, в котором в качестве музыкального сопровождения использованы произведения Михаила Глинки.

Добавим, что 27 марта в Международный день театра воспитанников детских садов Москвы будут знакомить с театральным искусством.

Что касается проекта "Неделя дошкольных театров", то он организуется в Москве впервые. Акция посвящена 150–летию открытия первого детского сада в России. "Неделя" должна стать творческой мастерской по обмену опытом, стартовой площадкой для развития связей между педагогами и творческими коллективами и праздником театрального искусства.