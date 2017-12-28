Более 40 процентов российских школьников чувствуют себя одинокими – опрос

28 декабря, 09:40
Фото: depositphotos/SergiyN
Опрос среди школьников показал, что 42 процента ребят чувствуют себя одинокими. Респондентами оказались ученики из 81 региона России.
По данным Общероссийского народного фронта, 26 процентов детей признались, что с радостью бы общались в школе с приглашенными успешными людьми. 19 процентов школьников рассказали, что учителя и сверстники относятся к ним без уважения, а 15 процентов ребят признались, что им не хватает общения со взрослыми, передает RT.
Подростки также пояснили, для чего используют социальные сети. Большинство участников опроса – 86 процентов – общаются там с друзьями, 77 процентов читают посты, почти столько же слушают музыку, а 29 процентов размещают фотоснимки. При этом примерно половина школьников пользуются соцсетями более девяти раз в день.
Выяснилось, что почти 40 процентов подростков используют в соцсетях анонимный профиль. Так они скрывают свои данные, общаются с ограниченным кругом людей или с незнакомцами.
Как пояснила зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, неумение общаться с окружающими может сформировать личность, не приспособленную к реальности. По ее мнению, школа должна помогать подросткам преодолеть трудности, в частности, с помощью волонтерских проектов, трудового воспитания и взаимодействия учителей и психологов.
Опрос выявил, что 17 процентов учеников хотели бы поучаствовать в школьном самоуправлении и молодежном парламенте, но такой возможности в учебном заведении нет.
Ранее более 60 процентов родителей рассказали, что удовлетворены качеством преподавания в российских школах. По их словам, благодаря урокам дети смогут успешно сдать экзамены без дополнительных занятий.
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