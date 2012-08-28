"Эхо Москвы" закрыло передачу Михаила Лабковского

Радиостанция "Эхо Москвы" закрыла передачу Михаила Лабковского "Взрослым о взрослых". Об этом сегодня в своем твиттере написал главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов. Причина - с 1 сентября вступает в силу закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

"Мы решили с Михаилом Лабковским на полгода приостановить его проект на Эхе, - написал Венедиктов. - Как я не люблю приостанавливать работу с автором, который на Эхе уже 8 лет".

"Мы обсудили с Михаилом проблемы, которые создает нам новый закон. Несмотря на то, что программа Михаила выходит в прямом эфире, тем не менее, радио "Эхо Москвы" - это радио для всех, и единственная передача, которая могла бы попасть под раздачу и подвести все радио - это была программа Михаила Лабковского "Взрослым о взрослых",- прокомментировал он ситуацию в интервью корреспонденту "Ленты.ру".

По словам Венедиктова, было решено посмотреть, как новый закон будет применяться. "Мы считаем, что закон написан неряшливо и всевозможные лазейки дают возможность любую программу о семье прикрыть. О семье, о сексуальных проблемах в семье тоже".

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