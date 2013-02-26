В районе Косино-Ухтомский 1 марта открывается новый детский сад №2614 на 220 мест. Он располагается по адресу: улица Лухмановская, д.27А, информирует пресс-служба префектуры Восточного округа Москвы.

"В детском саду создана современная предметно-развивающая среда, что позволит организовать разнообразные виды деятельности детей", - говорится в сообщении.

В здании функционирует бассейн, действуют спортивный и музыкальные залы; на территории детсада оборудованы игровые и спортивная площадки.

В префектуре добавили, что на момент открытия дошкольное учреждение полностью укомплектовано.

