Финал по самбо среди детских клубов состоится 27-28 октября 2012 года

VIII Московские финальные соревнования среди детских спортивно-патриотических клубов по месту жительства "Юный самбист - 2012" состоятся 27-28 октября 2012 года во дворце спорта МГУПИ, информирует пресс-служба префектуры Центрального округа Москвы.

"Прежде чем пробиться в финал, юные самбисты из разных регионов России, Украины, Армении, Абхазии и других стран принимали участие в 17 отборочных турнирах, включая состязания сельских клубов, спартакиаду среди воспитанников детских домов, интернатов и кадетских корпусов", - говорится в сообщении.

Организатор соревнований - клуб "Юный самбист" - является и инициатором социального проекта "Подарим детям мир самбо", задача которого состоит в воспитании детей в духе патриотизма, формировании негативного отношения к вредным привычкам и привлечении ребят к регулярным занятиям спортом.

В 2011 году пьедестал почета заняли представители детских клубов Зеленограда, Нижегородской области, Адыгеи и Чеченской Республики, добавляется в материале.

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