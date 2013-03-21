В подмосковном Зарайске пропали две девочки семи и одиннадцати лет

В подмосковном Зарайске пропали две девочки-соседки

В подмосковном Зарайске пропали две девочки-соседки. В полицию обратились их родители, они сообщили, что дети уехали в деревню к дедушке и не вернулись. Девочкам семь и 11 лет.

"В школе на занятиях девочек не было. Их видели очевидцы в одном из населенных пунктов в окрестностях города Зарайска, где, по предварительной информации, у одной из девочек проживает дедушка", – сообщил начальник УИОС ГУ МВД России по Московской области Геннадий Богачев.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетних, добавил он.