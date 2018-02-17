У скончавшейся в детском саду девочки не нашли признаков переохлаждения

Признаков переохлаждения организма у скончавшейся девочки в детском саду в ТиНАО не обнаружено, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Также медицинские эксперты не обнаружили у ребенка внутренних или внешних травм. По словам Петренко, предварительной причиной смерти ребенка стала сердечная дисфункция.

В СК РФ не нашли подтверждений информации СМИ, что ребенок длительное время находился на улице без присмотра взрослых, в результате чего был обнаружен без сознания.

Ранее следователи возбудили два уголовных дела: о халатности и о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Ход расследования обоих уголовных дел под личный контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По предварительным данным, воспитательница и нянечка детского сада утром 16 февраля заметили отсутствие ребенка, когда возвращались с младшей группой детей с прогулки. Затем на месте прогулки воспитатели обнаружили лежащую на снегу девочку без сознания. Сотрудники детского сада вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка.