Депутат Костунов извинился за сравнение интеллекта коллег и россиян

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Илья Костунов принес извинения за высказанное накануне мнение об интеллектуальных способностях россиян и депутатов Госдумы.

"Приношу извинения за фразу про "среднестатистического гражданина" и депутата. Впредь буду внимательнее", - написал депутат в своем Twitter.

Костунов признал, что "нельзя сравнивать людей по интеллекту" и отметил, что "фраза не отражала сути".

Напомним, в интервью изданию Public Post "единоросс" заявил, что "самой тупой депутат умнее среднестатистического гражданина" и добавил, что среди членов парламента много "аксакалов", которые "могут многому научить".

Заявление Костунова стало самым обсуждаемым событием в блогосфере. Подавляющее большинство блогеров критически высказались об интеллекте самого депутата.

Не так давно Костунов уже становился центральной фигурой в громком скандале, после того, как отправил генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту письмо с просьбой уволить телеведущего Владимира Познера, заявившего в своей авторской передаче "Познер", что в России нет правосудия.