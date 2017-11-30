30 ноября, 21:32
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Сбербанк сообщил о сложностях с проведением операций по картам.
"По техническим причинам ряд клиентов может испытывать сложности с проведением операций по картам. Наши специалисты работают над устранением проблемы, в ближайшее время все системы будут восстановлены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", − сообщила ТАСС пресс-служба банка.
В четверг, 30 декабря, клиенты Сбербанка из разных городов России сообщали в соцсетях о том, что у них возникли проблемы при проведении платежей с помощью карт Сбербанка, а также о трудностях при снятии средств в банкоматах.
Ранее Сбербанк предупредил о распространения фейкового мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" на платформе Android. В банке посоветовали клиентам скачивать эту программу только с официальных ресурсов. Там также подчеркнули, что в официальное приложение "Сбербанк Онлайн" для Android, которое можно скачать в Google Play, встроен антивирус, блокирующий установку вредоносных приложений.
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