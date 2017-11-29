Сбербанк предупредил о фиктивных приложениях "Сбербанк Онлайн"

29 ноября 2017, 19:19
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Сбербанк предупредил о распространения фейкового мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" на платформе Android. В банке посоветовали клиентам скачивать эту программу только с официальных ресурсов.
"Нам известно о проблеме фиктивных мобильных банковских приложений. И мы как крупнейший банк, конечно, тоже с ней сталкивались", − сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка. "Мы рекомендуем своим клиентам соблюдать "кибергигиену" − скачивать приложения только с официальных ресурсов, защищать свои устройства и внимательно проверять права на доступ к данным, которые запрашивает приложение", − пояснил представитель банка. В банке также подчеркнули, что в официальное приложение "Сбербанк Онлайн" для Android, которое можно скачать в Google Play, встроен антивирус, блокирующий установку вредоносных приложений.
Ранее стало известно, что компания Group-IB, деятельность которой связана с расследованием и предотвращением киберпреступлений, выявила очередную волну массового распространения вирусов. Они замаскированы под мобильные приложения крупных банков.
Уточняется, что злоумышленники сделали своей главной мишенью именно пользователей гаджетов на операционной системе Android. В Group-IB пояснили, что вирусы распространяются через рекламные объявления в поисковиках.
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