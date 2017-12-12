В севастопольский банк "ВВБ" введена временная администрация

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Центробанк на полгода ввел временную администрацию в севастопольском банке "ВВБ". Об этом сообщается на портале регулятора.

Также в банке введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. В Центробанке пояснили, что причина этих мер – неустойчивое финансовое положение кредитной организации. Главная задача администрации – выяснить, каково финансовое положение банка, что позволит ЦБ выбрать оптимальные меры для урегулирования ситуации.

На время введения временной администрации акционеры и органы управления банка лишатся своих полномочий.