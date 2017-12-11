ВЦИОМ узнал, что большинство россиян делают сбережения

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Почти три четверти россиян – 73 процента, предпочитают делать сбережения, сообщает ВЦИОМ в новом опросе.

"Почти три четверти россиян (73%) ориентированы на сберегательное поведение – они считают необходимым сократить повседневные расходы (в январе эта доля составляла 67%). Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 20% граждан", – говорится в опросе, передает "Газета.ру".

Кроме того, стало известно, что более половины респондентов – 57% – считают, что банковский вклад является оптимальным вариантом накоплений.

По словам ведущего эксперт-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба, экономическое самоощущение россиян постепенно нормализуется. Выражаетсяч это в следующем – на уровне домохозяйств есть тенденция формировать резервы не "в крупе и сахаре", а в "деньгах", при чем все чаще в рублях, а не в валюте.

Олег Чернозуб подчеркнул, что на смену устаревшей модели сбережений с прицелом "сохранить хоть что-то, если придется бежать в чем есть", приходит принцип открывать счета в банке и прочие инструменты, характерные для развитой экономики.