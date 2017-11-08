Евро впервые с сентября подорожал до 69 рублей‍

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Курс евро на торгах Московской биржи превысил отметку в 69 рублей впервые с 22 сентября на фоне отрицательной коррекции цен на нефть.

Курс евро в ходе торгов поднялся до 69,12 рубля, сообщает "Газета.ру". При этом доллар вырос до 59,53 рубля.

Росту европейской валюты способствует ее укрепление на международном валютном рынке форекс.

Нефтяные цены снижаются 8 ноября на данных о товарных запасах в США и ослаблении опасений в связи с геополитическими рисками на Ближнем Востоке.

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