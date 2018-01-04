"Альфа-банк" не будет сотрудничать с оборонными предприятиями из-за санкций

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин
Один из ведущих российских банков России "Альфа-банк" уведомил оборонные предприятия о прекращении обслуживания из-за санкций. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев.
По его словам, банк не будет разрывать отношения моментально, а максимально сократит все риски.
Сысоев отметил, что оборонные предприятия занимали значительную часть кредитного портфеля кредитного учреждения.
Ранее о прекращении обслуживания оборонных предприятий заявил основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман.