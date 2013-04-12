Москвичи смогут задать вопрос руководству ОАТИ 15 апреля

12 апреля 2013, 14:55
Москвичи смогут задать вопрос начальнику организационно-контрольного отдела ОАТИ Андрею Круглову 15 апреля по телефону прямой связи городского правительства.
Об этом информирует пресс-служба объединения административно-технических инспекций столицы.
В марте стало известно, что московские власти разработали систему рассылки "писем счастья" за парковку на детских площадках. Штрафовать автомобилистов инспекторам ОАТИ помогут гаишники.
Привести в порядок московские кладбища планируется к пасхальным праздникам. Уже сейчас проводятся проверки подъездов к кладбищам, составляется план работ по разметке дорог и вывозу мусора с территории.
Отметим, ведомство осуществляет систематическое наблюдение за состоянием объектов благоустройства в Москве. Спецгостехнадзор ОАТИ регистрирует трактора, самоходные машины и проводит их технический осмотр; выдает удостоверения на право управления самоходными машинами, регистрирует аттракционы в городе и выдает талоны на их сезонную эксплуатацию.
Техническая инспекция ОАТИ выдает ордера на производство земляных работ, обустройство и содержание строительных площадок; оформляет ордера на производство подготовительных земляных и строительных работ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: