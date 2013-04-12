Москвичи смогут задать вопрос руководству ОАТИ 15 апреля

Москвичи смогут задать вопрос начальнику организационно-контрольного отдела ОАТИ Андрею Круглову 15 апреля по телефону прямой связи городского правительства.

Об этом информирует пресс-служба объединения административно-технических инспекций столицы.

В марте стало известно, что московские власти разработали систему рассылки "писем счастья" за парковку на детских площадках. Штрафовать автомобилистов инспекторам ОАТИ помогут гаишники.

Привести в порядок московские кладбища планируется к пасхальным праздникам. Уже сейчас проводятся проверки подъездов к кладбищам, составляется план работ по разметке дорог и вывозу мусора с территории.

Отметим, ведомство осуществляет систематическое наблюдение за состоянием объектов благоустройства в Москве. Спецгостехнадзор ОАТИ регистрирует трактора, самоходные машины и проводит их технический осмотр; выдает удостоверения на право управления самоходными машинами, регистрирует аттракционы в городе и выдает талоны на их сезонную эксплуатацию.

Техническая инспекция ОАТИ выдает ордера на производство земляных работ, обустройство и содержание строительных площадок; оформляет ордера на производство подготовительных земляных и строительных работ.