12 мая 2013, 19:10

Спорт

Воллейболистки московского "Динамо" взяли "серебро" на ЧР

Воллейболистки московского "Динамо" уступили одноклубницам из Казани со счетом 0:3 в финальном этапе чемпионата России и стали серебряными призерами соревнования. Игра проходила в спортивном зале "Дружба" в Лужниках. Третье место заняли девушки из команды "Омички".

Очередную награду команде спортсменки из столичного "Динамо" принесли в памятный день: как сообщается на сайте команды, именно 12 мая 9 лет назад был возрожден женский клуб.

