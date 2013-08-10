Россиянка Горчакова вышла в финал стипль-чеза на 3000 метров

Россиянка Наталья Горчакова квалифицировалась для участия в финале забега на 3000 метров с препятствиями. Она показала лишь девятое время в предварительном забеге, но этого оказалось достаточно для продолжения борьбы за медали.

Две другие россиянки - Людмила Лебедева и Наталья Аристархова - квалификацию не прошли.

Лучшее время показала спортсменка из Эфиопии Этнеш Диро.

"Я чувствую себя здорово. Думаю, в финале будет увлекательная борьба. Я постараюсь добиться победы ради своей страны", - заявила Диро после финиша.