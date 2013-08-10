Немец Паскаль Беренбрух выиграл третий этап в десятиборье

Немец Паскаль Беренбрух одержал победу в толкании ядра в рамках десятиборья. Лучшим из россиян стал Артем Лукьяненко, продемонстрировавший 11-й результат.

Баренбрух отправил снаряд на 15,86 метра. На второй строчке расположился представитель Казахстана Дмитрий Карпов с результатом 15,42 метра, а замкнул тройку лидеров эстонец Микк Пахапилл - 14,87 метра.

Россияне заняли места во втором десятке - Лукьяненко, толкнувший ядро на 14,43 метра, стал 11-м, Сергей Свиридов - 15-м, а Илья Шкуренев - 20-м.

После трех видов программы в общем зачете десятиборья лидирует американец Эштон Итон с 2755 баллами. Свиридов набрал 2492 балла и занимает 15-ю позицию, Шкуренев - 16-й, а Лукьяненко - 23-й.

Отметим, что Итон одержал победу в беге на 100 метров. 10 августа десятиборцы будут соревноваться еще в двух дисциплинах - прыжках в высоту и беге на 400 метров.