Десятиборец Итон победил в забеге на 100 метров

Американец Эшли Итон одержал победу в забеге на 100 метров в десятиборье. Лучший из россиян - Илья Шкуренев - занял 13-е место.

Итон набрал 1011 очков, преодолев стометровку за 10,35 секунды. На втором месте расположился канадец Дэмиан Уорнер с 992 очками, третьим стал еще один представитель США Трэй Харди, набравший 970 очков.

Россияне выступили в стартовой дисциплине десятиборья не слишком удачно. Шкуренев пробежал 100 метров за 10,97 секунд и получил 867 очков, Сергей Свиридов показал результат на одну сотую секунды хуже и стал пятнадцатым, а третий россиянин - Артем Лукьяненко - не смог выбежать из 11 секунд и расположился на 20-м месте.

Следующий этап десятиборья - прыжки в длину. Кроме того, 10 августа десятиборцы будут состязаться в толкании ядра, прыжках в высоту и беге на 400 метров.