06 мая 2013, 00:02

Спорт

Сборная России обыграла немцев на Чемпионате мира по хоккею

Сборная России обыграла Германию во втором матче на ЧМ по хоккею

Сборная России 5 мая одержала вторую победу на Xемпионате мира по хоккею, который проходит в Швеции и Финляндии. Россияне обыграли сборную Германии.

Игра завершилась со счетом 4:1. Удачу нашей команде принес нападающий Илья Ковальчук, который забил три шайбы в ворота соперников.

Еще одну шайбу забросил нападающий Денис Кокарев.

В составе сборной Германии автором единственной шайбы стал Джон Трипп.

Всего Россия и Германия встречались на льду 13 раз, и 11 из них немцы уходили ни с чем. Следующий матч мирового чемпионата наши хоккеисты проведут 7-го мая. Их соперниками станут американцы.

Сюжет: Чемпионат мира по хоккею в Швеции и Финляндии
чемпионат мира по хоккею Илья Ковальчук

