Москвичи завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по велоспорту

С 19 по 21 октября в литовском городе Паневежис прошел чемпионат Европы по велоспорту. Сборной России удалось завоевать одиннадцать наград и занять третье место в общекомандном зачете. Весомый вклад в итоговый результат внесли москвичи, выигравшие шесть медалей.

Золотом удалось отметиться Денису Дмитриеву, который выиграл индивидуальный спринт и дуэту Александр Серов/Алексей Марков, выигравшему командную гонку, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Серебряные награды получили Анастасия Войнова (индивидуальный спринт), Евгения Романюта (гонка по очкам) и дуэт Войнова/Шмелева (командный спринт)

Бронзовую медаль завоевал Денис Дмитриев, пришедший третьим в кейрине.