Российские керлингистки выиграли чемпионат Европы

Женская сборная России по керлингу выиграла чемпионат Европы. В финальном матче россиянки в экстра-энде переиграли команду Шотландии.
Для определения сильнейшего понадобился экстра-энд, в котором россиянки выиграли со счетом 1:0, сообщает официальный сайт Федерации керлинга России.
Общий счет матча - 6:5 в пользу сборной России.
Таким образом, россиянки второй раз становятся чемпионками Европы по керлингу. Впервые это произошло в 2006 году.
Отметим, что на предварительном этапе сборная Шотландии победила нашу команду.