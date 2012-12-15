Российские керлингистки выиграли чемпионат Европы

Женская сборная России по керлингу выиграла чемпионат Европы. В финальном матче россиянки в экстра-энде переиграли команду Шотландии.

Для определения сильнейшего понадобился экстра-энд, в котором россиянки выиграли со счетом 1:0, сообщает официальный сайт Федерации керлинга России.

Общий счет матча - 6:5 в пользу сборной России.

Таким образом, россиянки второй раз становятся чемпионками Европы по керлингу. Впервые это произошло в 2006 году.

Отметим, что на предварительном этапе сборная Шотландии победила нашу команду.