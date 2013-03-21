Более 200 фасадов зданий отремонтируют в центре Москвы в 2013 году

В центре Москвы планируется привести в порядок 217 фасадов нежилых строений, расположенных вблизи пешеходных зон. В адресную программу вошли строения на Моховой, Пятницкой и Никольской улицах, Воздвиженке, Знаменке, Большой Ордынке, Сретенке и Большой Лубянке.

Также отремонтируют нежилые строения в Третьяковском и Театральном проездах, Клементовском, Столешниковом и Камергерском переулках, на Кузнецком мосту, Неглинной и Моховой улицах, Рождественке, Большой Дмитровке, на Волхонке, Петровке, Большой Пироговской, Плющихе и других.

"Здания, где административно-техническая инспекция выявила необходимость ремонта фасадов, до фактического завершения работ будут под нашим особым контролем", – заявил заместитель префекта Центрального округа Москвы Сергей Федоров.

Работы планируется завершить до 25 августа 2013 года.