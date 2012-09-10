Завершена реставрация дома Зиновьевых-Юсуповых в центре Москвы

Завершена реставрация жилого дома Зиновьевых-Юсуповых в центре Москвы. В ходе работ был восстановлен дом и воссоздано парадное крыльцо.

ЗАО "Ластея-АРТ" построило рядом с домом жилое здание. Позже, получив в собственность дом Зиновьевых-Юсуповых, компания провела его реставрацию.Здание стояло без крыши, стены были открыты и находились практически в руинированном состоянии.

Третий этаж был разобран и в процессе реставрации были вскрыты декоративные элементы XVII века, воссоздано парадное крыльцо, рассказала РИА Новости замглавы департамента культурного наследия столицы Ирина Савина.



Дом Зиновьевых-Юсуповых – выявленный объект культурного наследия XVIII-XIX века, в его основе были палаты XVII века. Здание неоднократно перестраивалось, а в начале XX века его надстроили третьим этажом.

Дом находится в Большом Афанасьевском переулке, дом 24, корпус 1.