В Москве утвердили объем бюджета на ближайшие три года

В Москве утвердили параметры и идеологию городского бюджета на 2014 и плановый период 2015-2016 годов, сообщает во вторник, 24 сентября, пресс-служба правительства Москвы.

Основная часть бюджета будет выделена на реализацию социальных программ. В 2014 году дефицит должен составить 164,8 миллиардов рублей, несмотря на сокращение расходной части.

По словам замглавы департамента финансов города Александра Коваленко, общий объем бюджета на следующий год будет равным 1 триллиону 486 миллиардам рублей, в 2015 году он составит 1 триллион 557,4 миллиардов, а в 2016 году – 1 триллион 625 миллиардов.

Расходы в 2014 году составят 1 триллион 650,8 миллиардов рублей, в 2015 – 1 триллион 708,4 миллиардов, а в 2016 – 1 триллион 765,9 миллионов рублей, добавил он.

Как заявил глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников, трехлетний бюджет составлен в разрезе семи приоритетов развития города. Они взяты из предвыборной программы Сергея Собянина.

Для покрытия дефицита планируется экономия при размещении городского заказа и продажа ненужных мэрии активов, отметил он.