21 марта 2013, 12:37Общество
Новорожденную девочку обнаружили в подъезде на востоке столицы
Новорожденную девочку обнаружили в подъезде одного из домов на востоке столицы. Ребенка доставили в детскую больницу.
Накануне вечером в полицию поступило сообщение от жителя района Восточный о том, что в подъезде одного из домов по улице Главная на лестничной площадке лежит грудной ребенок, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.
На место происшествия выехали полицейские, которые обнаружили в подъезде новорожденную девочку, завернутую в одеяло.
Полиция разыскивает родителей младенца.
