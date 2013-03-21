Форма поиска по сайту

21 марта 2013, 12:37

Общество

Новорожденную девочку обнаружили в подъезде на востоке столицы

Новорожденную девочку обнаружили в подъезде одного из домов на востоке столицы. Ребенка доставили в детскую больницу.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение от жителя района Восточный о том, что в подъезде одного из домов по улице Главная на лестничной площадке лежит грудной ребенок, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

На место происшествия выехали полицейские, которые обнаружили в подъезде новорожденную девочку, завернутую в одеяло.

Полиция разыскивает родителей младенца.

