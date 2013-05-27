На юге Москвы найден снаряд от гаубицы времен ВОВ

При проведении строительных работ на юге Москвы рабочие нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе УВД по Южному округу столицы, в 10:35 на пульт дежурного поступило сообщение от заместителя главного инженера строительной компании, которая ведет строительство теплотрассы.

Он сообщил, что на Пролетарском проспекте у дома №30 найден 122-мм снаряд. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили район, для обезвреживания снаряда вызваны взрывотехники.

Также некоторые СМИ сообщили о еще одной опасной находке: "эхо войны" было найдено на Новохорошевском проспекте, у дома №20, а 26 мая снаряд был обнаружен в деревне Борозда на территории садового товарищества "Ольховка-2".