08 сентября 2013, 13:36

Общество

Врачи борются за жизнь упавшей с качелей девочки - гражданки США

Cтоличные медики борются за жизнь малолетней девочки с американским гражданством, которая пережила клиническую смерть, после того как упала с качелей, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

В пятницу 33-летняя москвичка гуляла с трехлетней дочерью на детской площадке в Новоконюшенном переулке в районе Хамовники в центре Моcквы. На прогулке девочка, у которой по отцу американское гражданство, стала качаться на качелях, упала и ударилась головой.

Первоначально падение не вызвало никаких последствий, однако спустя несколько часов ребенку стало плохо, и девочка потеряла сознание. Приехавшие по вызову врачи констатировали клиническую смерть и начали проводить реанимационные мероприятия. После того, как сердце удалось снова запустить, ребенка доставили в реанимацию.

