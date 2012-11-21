Спортивная площадка на севере Москвы пришла в негодность за неделю

Читатель M24.ru Татьяна сообщает, что во дворе дома №62В по Алтуфьевскому шоссе неделю назад построили спортивную площадку, и за неделю объект пришел в негодность.

Фото: читатель M24.ru Татьяна

