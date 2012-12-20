Диспетчерские ЖКХ в ЮВАО оборудуют записывающими устройствами

В 83 диспетчерских отделах коммунальных служб Юго-Восточного округа установлены записывающие устройства. Они позволяют оперативно разбираться с жалобами жителей и разрешить конфликтные ситуации, сообщил префект ЮВАО Владимир Зотов.

Записи разговоров могут прослушать руководители инженерных служб, чтобы определить уровень профессионального ответа диспетчера.

Всего на территории округа 12 районов, 134 отдела диспетчерских служб и 9 районных диспетчерских служб. До конца текущего года все они будут оснащены записывающими устройствами, сообщает пресс-служба префектуры округа.

Напомним, ранее Владимир Зотов заявлял, что записываться и прослушиваться будут и звонки в регистратуры поликлиник. По мнению чиновника, эта мера повысит культуру общения медперсонала.

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