В центре Москвы благоустроят восемь переулков

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Восемь переулков рядом с улицами Солянка и Маросейка начали готовить к благоустройству. Их планируют сделать более светлыми и удобными, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Планируется привести в порядок Большой и Малый Златоустинские, Лучников, Армянский и Кривоколенный, Малый Спасоглинищевский, Петроверигский и Старосадский переулки. Все они расположены на территории Басманного района.

Площадки, где пройдет ремонт, отделили специальным ограждением, по периметру зажгли сигнальные огни. Для водителей также установили временные знаки, предупреждающие о ремонте.

В переулках уже демонтировали старое тротуарное покрытие и приступили к замене коммуникаций. В ходе работ предстоит обновить водопроводные сети и участки ливневой канализации.

Также планируется расширить и замостить гранитной плиткой тротуары, отремонтировать подпорные стены. Пешеходную часть от дорог отделят новым бордюрным камнем. Въезды во дворы и переходы оборудуют специальными пандусами.

В переулках установят фонари с энергоэффективными лампами, лавочки, урны, велопарковки и навигационные стелы, приведут в порядок фасады и цоколи зданий. На заключительной стадии ремонта высадят многолетники и газоны, а поздней осенью – деревья и кустарники.

Ранее инженерная подготовка к ремонту началась в Кадашевской слободе, на территориях, прилегающих к Лесной улице, и на площади возле главного входа ВДНХ.