15 ноября 2017, 19:47

Город

Двухтысячное дерево высадят в рамках благоустройства столицы в ночь на 16 ноября

Фото: Агентство Москва

Двухтысячное дерево в рамках работ по благоустройству столичных улиц высадят на Новой площади в ночь на четверг, 16 ноября.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе комплекса городского хозяйства, после посадки двухтысячного дерева останется "немногим менее половины всех деревьев, которые планируется высадить на благоустроенных столичных улицах в этом году".

Также уточняется, что на Новой площади высадят примерно 50 лип "Паллида" и рябин "Додонг", а затем здесь также появятся вязы. "Они будут напоминать о росшей здесь когда-то вязовой роще", – пояснили в пресс-службе ведомства.

На время высадки деревьев движение транспорта не перекроют, хотя возможны временные ограничения на крайних полосах дорог в период с 23:00 15 ноября до 06:00 16 ноября. Ограничения вводятся для того, чтобы обеспечить доступ к месту работ для манипуляторов и крытых фур, которые доставят деревья из питомников.
Для посадок подобрали крепкие, здоровые растения высотой от двух до семи метров и возрастом от 15 до 35 лет. По словам специалистов, высаживать их можно при температуре до минус 15 градусов, так как в зимний период растения пребывают в состоянии покоя и лучше приживаются на новом месте.

Всего по программе "Миллион деревьев" этой осенью в городе высадят около 400 тысяч новых деревьев и кустарников – главным образом, дубов, каштанов и лип.
Так, почти четыре тысячи деревьев высадят в столичном парке "Сокольники". На участках, которые наиболее сильно пострадали от ураганов 29 мая и 30 июня, появятся новые липы, клены, дубы, каштаны, рябины и ясени. Мероприятия по компенсационному озеленению должны стартовать в декабре на территории площадью более 500 гектаров.

Озеленение улиц, которые были благоустроены в этом году по программе "Моя улица", стартовало 1 ноября. Деревья высаживали на участках Тверской улицы (от Пушкинской до Триумфальной площади), на 1-й Тверской-Ямской улице (от Триумфальной площади до Васильевской улицы) и в сквере на площади Тверская Застава. В ночь на 9 ноября на Садовом кольце высадили тысячное дерево.

Деревья помогут отделить пешеходные зоны от проезжей части и защитят горожан от дорожной пыли.

