Установку памятника Владимиру Гиляровскому одобрили в Москве

14 декабря, 19:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Памятник Владимиру Гиляровскому установят в районе Столешникова переулка. Решение принято в ходе заседания комиссии по монументальному искусству.
"Я считаю, что место (Хитровская площадь) не соответствует для великого мастера. Да, мы идею о самом сооружении поддерживаем, но необходимо рекомендовать рассмотреть установку памятника в районе Столешникова переулка", – цитирует председателя комиссии Игоря Воскресенского Агентство "Москва".
Ранее в Столешниковом переулке Музей Москвы открыл новый филиал – Центр Гиляровского. Он расположился во флигеле старинной городской усадьбы XVIII века.
Владимир Гиляровский – писатель, журналист, автор книг "Москва и москвичи", "Трущобные люди", "Мои скитания", "Люди театра".
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