Установку памятника Владимиру Гиляровскому одобрили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Памятник Владимиру Гиляровскому установят в районе Столешникова переулка. Решение принято в ходе заседания комиссии по монументальному искусству.

"Я считаю, что место (Хитровская площадь) не соответствует для великого мастера. Да, мы идею о самом сооружении поддерживаем, но необходимо рекомендовать рассмотреть установку памятника в районе Столешникова переулка", – цитирует председателя комиссии Игоря Воскресенского Агентство "Москва".

Ранее в Столешниковом переулке Музей Москвы открыл новый филиал – Центр Гиляровского. Он расположился во флигеле старинной городской усадьбы XVIII века.

Владимир Гиляровский – писатель, журналист, автор книг "Москва и москвичи", "Трущобные люди", "Мои скитания", "Люди театра".