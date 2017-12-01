Более 14 тысяч табличек с подсветкой установили на столичных домах с начала года

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Более 14 тысяч подсвечивающихся табличек с указанием улицы и номера дома установили в столице с начала года. Навигация в едином сине-белом стиле появилась в Восточном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах столицы. Таблички дополнили 2,6 тысячи столбов-указателей с информацией на русском и английском языках.

"С помощью столбов горожане могут узнать направление и время в пути до ближайших архитектурных памятников, школ, больниц, станций метро и других социально важных объектов. Дублирование надписей на английском языке помогает иностранным туристам лучше ориентироваться в городе", – цитирует пресс-службу комплекса городского хозяйства портал мэра и правительства Москвы. Отмечается, что в преддверии чемпионата мира по футболу на таблички у спортивных объектах добавили дополнительную важную информацию для гостей матчей.

Внедрение единой системы навигации началось с центра Москвы в 2014 году. В 2018 году таблички и указатели появятся по всему городу. Всего к этому времени в городе будет установлено более 82 тысяч домовых табличек и около 12 тысяч указателей.

По данным пресс-службы новая навигация оформлена в едином стиле, она вписывается в архитектурный облик города, а светящиеся таблички не отвлекают автомобилистов при движении.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Игры первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск. В столице пройдет 12 матчей, включая открытие и закрытие чемпионата.

Город активно готовится к приему мундиаля. Предстоящее событие стало темой для украшения некоторых новогодних площадок в столице. Кроме того, недавно в метро был запущен поезд, посвященный футбольному чемпионату.