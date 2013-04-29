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29 апреля 2013, 10:41

На Кузнецком мосту проведут благотворительный праздник

На улице Кузнецкий мост 12 мая пройдет праздник благотворительности "Белый цветок". Деньги пойдут на уход за детьми, тяжелобольными людьми и инвалидами.

Организует мероприятие православная служба помощи "Милосердие". Как сообщают организаторы, главным событием праздника станет благотворительная ярмарка. На нее все желающие могут принести свои сделанные вручную поделки. Принести вещи можно каждый день до 10 мая с 10.00 до 20.00. Сбор проводится в Марфо-Мариинской обители по адресу улица Большая Ордынка, 34.

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