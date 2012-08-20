Велопробег в поддержку больных детей пройдет по центру Москвы

Велопробег в поддержку детей с синдромом Дауна пройдет в это воскресенье по центру Москвы. Специально для благотворительного велопраздника будет перерыта часть набережной Москва-реки от Лужников до Кремля.

Московские участники присоединятся к колонне велосипедистов, проехавших 180 километром по дорогам Калужской области, и вместе финишируют на Красной площади. По словам представителей благотворительного фонда "Даунсайд Ап", таким образом, жители Москвы смогут поддержать семьи, в которых есть дети с синдромом Дауна, сообщает РИА Новости.

"Это не соревнование, а возможность без автомобилей и пробок проехать по красивому маршруту и показать, что ты неравнодушен. Для семей наших воспитанников важно видеть и чувствовать поддержку. Малыши и их родители будут встречать колонну на Красной площади", - говорится в сообщении.

Для участия в велопробеге нужно подать заявку на сайте фонда и приехать в воскресенье со своим велосипедом и шлемом на место сбора в Лужниках к 09.30-11.00 мск, чтобы зарегистрироваться, внести пожертвования, которые будут направлены на поддержку семей с детьми с синдромом Дауна, и надеть специальную футболку. Для участников младше 14 лет предусмотрен заезд у стен Кремля.

Все желающие до заезда смогут посетить предварительные тренировки. Для подготовки к воскресному кроссу велосипедистам предлагается преодолеть 45-60 километров с опытным инструктором по дорогам Подмосковья.