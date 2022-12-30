Стала известна судьба модного дома Вивьен Вествуд

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Дизайнер и приятель Вивьен Вествуд Джефф Бэнкс был назначен главой бренда одежды и аксессуаров Vivienne Weswood. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, модный дом оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов (4,3 миллиарда рублей).

Муж Вествуд Андреас Кронталер получил коммерческую собственность жены стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов (примерно 1,5 миллиарда рублей).

При этом сыновья дизайнера Джо Корр и Бен Вествуд не участвовали в бизнесе матери, но могут унаследовать часть ее состояния, равное 150 миллионам фунтов стерлингов (12,9 миллиарда рублей).

Ранее стало известно, что британский модельер Вивьен Вествуд скончалась в Лондоне в возрасте 81 года. Она умерла в окружении своей семьи в Клэпхеме.

Дизайнера считают основательницей стиля панк в высокой моде.



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