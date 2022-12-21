Белла Хадид признана лучшей моделью 2022 года

Фото: ТАСС/AP/Invision/Vianney Le Caer

Американская модель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид стала лучшей моделью 2022 года по версии Models.com. Об этом сообщается на официальном сайте портала.

27-летняя модель оказалась лидером опроса, участие в котором принимали выдающиеся фотографы, дизайнеры, редакторы и стилисты. Аналогичный выбор сделали и интернет-пользователи.

В 2022 году Белла Хадид появилась в рекламных кампаниях многих популярных брендов, среди которых – Balenciaga, Adidas, Victoria's Secret, Miu Miu, Swarovski.

На второй строчке рейтинга расположилась итальянская топ-модель Виктория Черетти. Читатели, в свою очередь, отдали свои голоса южносуданско-австралийской манекенщице Адут Акеч.

Прорывом года по версии портала стала 22-летняя грузинская модель Матильда Гварлиани. Молодая манекенщица уже успела принять участие в модных показах Fendi, Chanel, Carolina Herrera и Rokh.

Ранее российский бизнесмен Владислав Доронин подал иск в отношении супермодели Наоми Кэмпбелл. Он обвинил ее в отказе вернуть его собственность. Доронин оценил ее в 3 миллиона долларов, которые планирует взыскать с супермодели через суд.

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