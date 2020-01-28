Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером

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Ирина Шейк впервые прокомментировала расставание с американским актером Брэдли Купером, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, необязательно, что два прекрасных человека будут хорошей парой. "Я считаю, что нам очень повезло прожить то, что было между нами. Жизнь без ''Б'' – это новая почва", – подчеркнула Шейк.

Супермодель также рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась, воспитывая дочь. Она подчеркнула, что ей было трудно найти баланс между тем, чтобы быть одновременно матерью и работающей женщиной.

В то же время комментировать отношения с новым возлюбленным она не стала. Шейк призналась, что хочет скрыть личную жизнь от общественности.

"Она и называется личной, потому что касается лишь тебя и твоей семьи. И я счастлива от этого", – заключила она.

Ранее американская певица и актриса Леди Гага прокомментировала слухи о романе с актером Брэдли Купером. По ее словам, эта любовная история была специально создана. Также она рассказала, что позднее они с Купером обсуждали резонанс, возникший из-за этой истории. По словам Леди Гаги, они сошлись на том, что проделали отличную работу.

Instagram-профиль Леди Гаги превратился в русский чат. Под ее фото с бокалом русскоязычные пользователи стали активно переписываться, делиться рецептами, оставлять объявления, передавать приветы своим друзьям и знакомым, обсуждать сериалы. Некоторые даже спрашивали об акциях в супермаркетах. Волна комментариев началась на фоне сообщений о том, что американский актер Брэдли Купер разорвал отношения с моделью Ириной Шейк и стал встречаться с Леди Гагой.

