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Общество

11:10

Леди Гага раскрыла правду о романе с Брэдли Купером

общество за рубежом культура

Фото: ТАСС/Evan Agostini/Invision/AP

Американская певица и актриса Леди Гага прокомментировала слухи о романе с актером Брэдли Купером. По ее словам, эта любовная история была специально создана, сообщает журнал Elle.

"Я исполнитель и актриса, и, конечно, мы хотели, чтобы люди поверили в нашу любовь. И мы хотели, чтобы люди почувствовали любовь на премии "Оскар". Чтобы она прошла через объектив камеры и через каждый телевизор, по которому на нас смотрели. И мы тяжело работали над этим, работали днями напролет. Мы продумали все, это было разыграно как представление", – рассказала Леди Гага.

Также она рассказала, что позднее они с Купером обсуждали резонанс, возникший из-за этой истории. По словам Леди Гаги, они сошлись на том, что проделали отличную работу.

Ранее Instagram-профиль Леди Гаги превратился в русский чат. Под ее фото с бокалом русскоязычные пользователи стали активно переписываться, делиться рецептами, оставлять объявления, передавать приветы своим друзьям и знакомым, обсуждать сериалы. Некоторые даже спрашивали об акциях в супермаркетах. Волна комментариев началась на фоне сообщений о том, что американский актер Брэдли Купер разорвал отношения с моделью Ириной Шейк и стал встречаться с Леди Гагой.

Аккаунт Леди Гаги в Instagram превратился в русский чат

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