TJX перестала быть совладельцем российской компании Familia

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Американская компания TJX Companies (TJX) продала долю в Familia Trading S.a.r.l – головной структуре российской сети формата off-price. Об этом информирует "Коммерсант" со ссылкой на отчетность TJX за прошлый год.

Кому конкретно перешла доля американской компании издание не сообщило. В TJX и Familia на запрос не ответили. Американская корпорация около года назад заявляла о планах выйти из бизнеса Familia в связи с началом специальной военной операции на Украине. На тот момент компания готова была списать свою долю в российской сети в размере 218 миллионов.

При этом осенью 2019-го TJX Companies купила за 225 миллионов долларов 25% российской компании Familia. Тогда представители корпорации уточняли, что инвестиция поможет выйти на обладающий значительным потенциалом роста российский рынок. Продавцами выступали все совладельцы сети, включая структуры Goldman Sachs и структуры Baring Vostok.

Так, на конец 2020-го Goldman Sachs через ELQ Investors VIII владела 16,75% бизнеса ритейлера, еще 16,44% – Baring Vostok через Veliada. Компаниям основателей Familia Дмитрия Луковникова (Lavos S.a.r.l) и Германа Ошкордина (Paragem Assets S.a.r.l) принадлежало 25,1% и 16,71%. Уточняется, что оставшиеся акционеры компании решили перевести головную структуру ритейлера из Люксембурга в ОАЭ.

"По данным сайта Международного финансового центра Дубая (DIFC), Veliada – структура Baring Vostok – по-прежнему остается в числе совладельцев Familia. Источник "Ъ", близкий к Baring Vostok, уточнил, что доля компании не поменялась после выхода TJX из бизнеса ритейлера", – говорится в сообщении.

Familia off-price – это ретейлер, который имеет свыше 275 магазинов по всей России. Компания была создана в 2000 году, став пионером российского рынка off-price.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал, что ушедшие из России иностранные инвесторы за год вывели порядка 36 миллиардов долларов, продав свой бизнес. По информации Центробанка, в общей сложности с марта 2022 года по март 2023 года было совершено 200 сделок по продаже активов покинувшими РФ фирмами.