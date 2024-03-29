Минпромторг подал заявление о приостановке прав нидерландской X5 на ее "дочку" в РФ

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Минпромторг уведомил нидерландскую фирму X5 Retail Group N.V., что подал иск в суд о приостановке корпоративных прав компании на ее российскую "дочку" – "Корпоративный центр Икс 5". Об этом пишет РБК.

Иск был направлен в Арбитражный суд Московской области. В издании напомнили, что X5 ранее вошла в перечень, который предусматривает упрощенный переход компании в российскую юрисдикцию из других стран. X5 управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".

"Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и ее предприятия продолжают работать в обычном режиме. После получения уведомления о заявлении наблюдательный совет компании провел срочное заседание для обсуждения данного события", – добавили в пресс-службе.

Если суд решит удовлетворить иск, то акционерные права X5 в отношении российской компании будут приостановлены. Акции "дочки" будут распределены между держателями депозитарных расписок и конечными собственниками компании, а "Корпоративный центр Икс 5" станет открытым акционерным обществом с размещением на Мосбирже, добавили в издании.

За нераспределенные акции дочерней фирмы по закону предусмотрена денежная компенсация по рыночной стоимости, однако это потребует дополнительных разрешений, связанных с ограничениями международных финансовых операций, уточнили там.



Летом прошлого года сообщалось, что российская X5 Group завершила сделку по покупке продуктовой розничной сети "Виктория". В компании пообещали продолжить исполнять все заключенные торговыми сетями "Виктория", "Виктория Квартал" и "Дешево" договоры.