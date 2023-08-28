Campari подала иск к пытающемуся отсудить бренд Aperol производителю сиропов РФ

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Структура итальянского производителя алкоголя Campari Group попросила Суд по интеллектуальным правам (СИП) признать актом недобросовестной конкуренции действия ООО "Вкусная жизнь", производителя сиропов и топпингов под брендом Barline. Они связаны с регистрацией товарного знака Barline Aperol, пишет РИА Новости.

Иск Davide Campari Milano N.V. к московскому ООО "Вкусная жизнь" поступил в суд 18 августа. Он был оставлен без движения из-за процессуальных погрешностей. Выяснилось, что истец не предоставил доказательства направления иска ответчику. Кроме того, он не передал справку о своем юридическом статусе и аналогичную выписку в отношении ответчика. Суд дал время устранить погрешности до 12 октября.

На данный момент СИП рассматривает иск "Вкусной жизни". Через него компания требует точечно ограничить правовую охрану в России серии товарных знаков Aperol, принадлежащих Davide Campari Milano. Речь идет о частичном прекращении охраны словесных Aperol и Aperol Spritz и комбинированного, представляющего собой этикетку ликера со словесным элементом Aperol.

В Роспатенте отмечали, что заявка на регистрацию комбинированного товарного знака Barline Aperol была передана в ведомство в декабре. На данном этапе правозащитники проводят экспертизу обозначения. Заявитель попросил зарегистрировать бренд для таких товаров единственного класса международной классификации как сиропы для коктейлей, сиропы для напитков, сиропы для кофе и так далее.

Компания Barline была создана в 2002 году. У нее есть производственная площадка в Боровске Калужской области. Компания работает с сетями "Твой дом", "Милти", "Кофе Джек" и другими.

Бренд Aperol группа зарегистрировала еще в 1987 году, правовая охрана будет действовать до 2027 года. Бренд Aperol Spritz, в свою очередь, будет охраняться до 2029-го, комбинированный товарный знак в виде этикетки – до 2031-го.

Ранее стало известно, что французский концерн Pernod Ricard заявил о планах закрыть представительство в России. Компания владеет такими брендами, как Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и Ararat.

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