На международном авиасалоне "МАКС-2013" подписан первый контракт

Московский государственный технический университет гражданской авиации и европейский авиаконцерн Airbus в ходе первого дня работы международного авиасалона "МАКС-2013" подписали соглашение по подготовке специалистов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе организации.

Договор подписали ректор МГТУ ГА Борис Елисеев и глава представительства Airbus в России Сергей Недбайло. Согласно документу, основная цель сотрудничества – практическая и теоретическая подготовка специалистов для воздушных судов Airbus.

МГТУ ГА - единственный в России авиационный вуз эксплуатационного профиля. Airbus – ведущий в мире производитель современного семейства самолетов от 100 до более 500 кресел.

Напомним, Авиационно-космический салон "МАКС-2013" будет проходить в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Смотры запланированы на 30, 31 августа и 1 сентября.

Участвовать в программе салона будут 44 страны. Безопасность на "МАКС-2013" в будни обеспечивают 2,7 тысячи полицейских, а по выходным - 3,2 тысячи.